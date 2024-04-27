Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

27 Nisan 2024 15:19 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Olayla ilgili öğretmenden bilgi alan Erdoğan, daha sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.