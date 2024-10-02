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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan son olarak  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği - 1. Resim

KKTC​ kabulünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği - 2. Resim

Kuzey Makedonya kabulünde ise Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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