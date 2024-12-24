Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Aliyev ve Dürzi lider Velid Canbolat ile görüştü

24 Aralık 2024 15:01 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Beştepe'de kabul eden Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan’ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya’nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi.

DÜRZİ LİDERİ BEŞTEPE'DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.