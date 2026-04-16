Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de peş peşe kabuller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ve Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova'yı resmi törenle karşıladı. Bu görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ve beraberindeki heyeti kabul etti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve beraberindeki heyeti kabul etti.

