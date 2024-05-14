Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılar Günü Mesajı

14 May 2024 19:06 - Güncelleme : 14 May 2024 19:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eczacıların sağlık sisteminin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, onların fedakarlıkları ve özverili çalışmaları sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabildiğini belirtti.

Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

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