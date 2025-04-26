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 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum mesajı: Ekonomi diplomasisinin merkezlerinden olacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kültür Başkenti açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 14:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na gönderdiği video mesajda, "Düzenlenecek etkinlikler Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır" dedi.

''EKONOMİ DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLACAK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklarımızın hoş geldiniz diyorum. Sizi, Dadaş Diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle düzenlenecek etkinliklerin Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" şeklinde konuştu.

İŞ İNSANLARI DA BİR ARAYA GELDİ

Mesajında forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformların teşkilat üyesi ülkelerle Erzurum'un ticari ilişkilerini derinleştireceğini belirten Erdoğan, Palandöken Kültür Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düşüncelerle programa iştirak eden bütün misafirlerimize, iş dünyamızın temsilcilerine, kurum ve kuruluşlarla, diplomatlara teşekkür ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.

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