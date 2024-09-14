Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi ikramı

14 Eylül 2024 16:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı açıklama sonrası gazetecilere doğru yöneldi. Erdoğan, Mevlid Kandili sebebiyle gazetecilere kandil simidi dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gidiyor! Yatırımcılarla bir araya gelecek: Hedef 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gidiyor! Yatırımcılarla bir araya gelecek: Hedef 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bosna Hersek​ Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı.

Gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​, Bosna Hersek​ Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i uğurladı.

GAZETECİLERE KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ

Erdoğan​, Becirovic'i uğurladıktan sonra programı takip eden gazetecilere yöneldi. Mevlid Kandili vesilesiyle Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​, toplantıyı izleyen gazetecilere kandil simidi ikram etti.