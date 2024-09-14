Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi ikramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı açıklama sonrası gazetecilere doğru yöneldi. Erdoğan, Mevlid Kandili sebebiyle gazetecilere kandil simidi dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı.
Gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i uğurladı.
GAZETECİLERE KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ
Erdoğan, Becirovic'i uğurladıktan sonra programı takip eden gazetecilere yöneldi. Mevlid Kandili vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıyı izleyen gazetecilere kandil simidi ikram etti.