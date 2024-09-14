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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi ikramı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 16:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı açıklama sonrası gazetecilere doğru yöneldi. Erdoğan, Mevlid Kandili sebebiyle gazetecilere kandil simidi dağıttı.

CumhurbaşkanıErdoğan​, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bosna Hersek​ Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı.

Gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası CumhurbaşkanıErdoğan​, Bosna Hersek​ Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi ikramı - 1. Resim

GAZETECİLERE KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ

Erdoğan​, Becirovic'i uğurladıktan sonra programı takip eden gazetecilere yöneldi. Mevlid Kandili vesilesiyle CumhurbaşkanıErdoğan​, toplantıyı izleyen gazetecilere kandil simidi ikram etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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