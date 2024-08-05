Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze mesajı: Yeni bir sınır daha aşıldı!

05 Ağustos 2024 20:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınırın daha aşıldığını belirtti.

“YENİ BİR SINIR DAHA AŞILDI”

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye’nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir” diye konuştu.

“RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Gazze’ye desteklerin süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Türkiye Filistin'in yanındadır. Tüm imkanlarla kardeşlerimize yardım edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacağız. Batılı aktörler bir avuç siyonistin esiri olmuş durumda. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürüyor. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için tüm yolları deniyor. Son 1 ayda 40 bin masumun bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Soykırım davasına müdahil olacağımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımı atıyoruz. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye mevcut İsrail hükumetini ateşkese zorlamak için aldığı kararların sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımız kendilerine yeni pazarlar bularak buradaki kaybı telafi etmektedirler. Her şeyin telefisi olur ama Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz."