Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da iki gün önce ağaca çarparak hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce Ankara Çankaya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
ERDOĞAN'DAN AİLEYE BAŞSAĞLIĞI!
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı.
ESNAFLA BULUŞTU!
Taziye ziyareti sonrası Çankaya'da esnafla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dikmen semtinde taksi durağını ziyaret etti. Taksici esnafının çay ikramını geri çevirmeyen Erdoğan kısa süreli sohbet etti.