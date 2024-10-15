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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 21:38 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan hayatını kaybeden AK Parti&#039;li Betül Önderoğlu&#039;nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da iki gün önce ağaca çarparak hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, iki gün önce AnkaraÇankaya​'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

ERDOĞAN'DAN AİLEYE BAŞSAĞLIĞI! 

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti - 1. Resim

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti - 2. Resim

ESNAFLA BULUŞTU!

Taziye ziyareti sonrası Çankaya'da esnafla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dikmen semtinde taksi durağını ziyaret etti. Taksici esnafının çay ikramını geri çevirmeyen Erdoğan kısa süreli sohbet etti. 

Kaynak: tgrthaber.com
recep tayyip erdoğanAnkaraçankaya

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