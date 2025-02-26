Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/RTErdogan/status/1894681310846705904