Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Pazartesi günü başlıyor

08 Haziran 2024 15:03 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"KLAVYE EKONOMİSTLERİ BAŞARIMIZI GÖRMEZ"

"İhracatçılarımızı ülkemizin yurt dışı sancaktarları olarak görüyoruz. 2002'de 1 haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde yapıyoruz. İhracat yapılmayan il kalmadığı gibi yazdığımız başarı hikayesini tüm dünya görüyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir, fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir ama bu gerçekleri işin içinde olan siz kardeşlerim çok ama çok iyi biliyor.

Sadece 2024'ün ilk 5 ayında 42 ülkeye 79 heyet düzenleyen TİM mensupları Türk ekonomisinin potansiyelini çok iyi görüyor. Biz başkalarının ne dediğine değil size bakıyoruz, sizinle yol yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam edeceğiz.

İhracatçımızın, sanayicimizin, yatırımcımızın ulaşamadığı hiçbir bürokrat, siyasetçi olamaz. Halkımızla, iş dünyasıyla arasına mesafe koyanlarla kimse kusura bakmasın biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz.

İhracat Türk ekonomisinin lokomotifi, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yol. Türkiye tüketerek değil üreterek, istihdam oluşturarak, ihracat yaparak büyümek zorundadır.

MAYISTA İHRACAT REKORU

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini rakamlar da söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremlerine rağmen 2023'ü 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracat ile kapattık. Bu rakamlarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçen hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık mayıs ihracatı tarihin en yüksek mayıs ihracatı olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yeni bir rekoru da peşinde getirdi. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 47,8 DÜŞTÜ

İhracattaki güzel haberlere ithalat tarafından gelen güzel haberle de eşlik ediyor. İthalattaki düşüş eğilimi mayısta da devam etti. Mayıs ayında yıllık bazda 10,3 geriledi. 2024 Mayıs ayında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düştü.

Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. İlk 5 ayda dış ticaret açığımız 19,2 milyar dolar azaldı. Mal ihracatındaki artışın yanında hizmet ihracatında da 2024 hedeflerine yaklaşıyoruz.

REESKONT KREDİSİ LİMİTİ ARTTI

Eximbank'ın sermayesini güçlendirdik. Son bir yılda toplam 22 milyar liralık nakdi sermaye artışı oldu. Böylece Türk Eximbank 70 milyar liralık öz kaynak yapısıyla sizlere daha fazla destek verme imkanına kavuştu. 2023 yılında ihracatçılara toplam 42 milyar dolar destek olduk. 2024 yılında bu desteği 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Kredide kefalet sorununu ortadan kaldırmak için kurulan İhracatı Geliştirme Şirketi ile bugüne kadar 78,4 milyar liralık kefalet sağladık. Reeskont kredilerinin günlük limitini 10 kat artışla 3 milyar liraya çıkardık.

ERDOĞAN MÜJDE DİYEREK DUYURDU

Bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Büyüme tarafında da oranlar son derece olumlu seyrediyor.

"BİRAZ SABREDİN, TÜRKİYE BAŞ AKTÖR OLACAK"

Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçıların da katkısıyla inşa edeceğiz. Bunun için biraz sabır, kararlılık, dirayet göstermek gerekiyor. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen belirsizliklerden kurtulunca bu yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacak. Bundan en küçük bir şüphe duymayın. Programa güvenmenizi istiyorum.

Kendi çıkarları dışında başka bir şey düşünmeyen felaket tellallarına karşı sağlam bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin tekrar şaha kalkasını istemeyenlere prim vermeyelim, işimize bakalım. Türkiye'nin başarılarına bir türlü sevinemeyenlerin, sırf haklı çıkmak uğruna sokaktaki vatandaşı yanlış yönlendiren, sürekli karamsarlık aşılayan muhterislere meydanı terk etmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra ekonomi ekibimiz ihracatçılarımızı daha sık bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımlar atacağız."