Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e tebrik telefonu 

02 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, Yeni Azerbaycan Partisi’nin parlamento seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan, seçim sonuçlarının, Azerbaycan halkının Aliyev ve partisine olan güveninin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Seçimlerin demokratik bir atmosferde, barış ve huzur içinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, 30 yıl sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil olmak üzere Azerbaycan’ın tüm egemen topraklarında yapılan seçimlerin önemine dikkat çekti.