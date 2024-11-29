Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine 'Gazze' çağrısı: İsrail'e karşı güç birliği yapmalıyız

29 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:26

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 'Gazze'nin Geleceği' başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. İsrail'in saldırılarının hedefi olan Filistin'deki zulme ortak tepki vermek için İslam ülkelerine birlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki işgal bitene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım​ Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, 'Gazze'nin Geleceği' konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu zirvenin, Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mazlumlar ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının dört bir yanından bu zirve vesilesiyle ülkemizi teşrif eden misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Gazze​'nin geleceği, imarı ve inşasına yönelik bu zirveye öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfımız ile Al Khair Vakfı'nın kıymetli mensuplarını gönülden tebrik ediyorum."

"İSLAM DÜNYASI GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALI"

İslam dünyasını İsrail'e karşı güç birliği yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin ve güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu, 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde, çoğu çocuk ve kadın olan, elli bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi" diye konuştu.

"FİLİSTİN'E EN FAZLA DESTEK OLAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

İsrail askerlerinin sivilleri doğrudan hedef alan saldırıları sonucu 100 binden fazla masum Filistinlinin yaralandığını, Lübnan'a yönelik saldırılarda ise 3 bin 500'den fazla kişinin can verdiğine dikkat çeken Erdoğan, "İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa, İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye, Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içerisindedir. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz seksen altı bin tonu aşan yardım miktarıyla, Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Lübnan'daki kardeşlerimize ulaştırdığımız yardım miktarı da bin üç yüz tonu aştı" dedi.

"İŞGAL BİTENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve birlikte hareket etmesi için diplomatik temaslarının devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye kadar, 1967 sınırları temel alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya dek mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası insani yardım zirvesinin, kendilerine bu mücadelede destek olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, zirveye iştirak eden bütün katılımcılara da teşekkür etti.