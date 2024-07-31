Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastla ilgili ilk açıklama

31 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:35

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldü. Dünyanın konuştuğu bu suikasta tepkiler gelmeye başladı. ABD her zaman olduğu gibi İsrail’e destek verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan suikasta ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Tahran'da Haniye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirten Erdoğan, "Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Filistinlilere ve İslam alemine başsağlığı dileyen Erdoğan, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmaya devam edeceklerini altını çizdi.

"SUİKASTI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUM"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

"İSRAİL'İN TERÖRÜ MUTLAKA SON BULACAK!"

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin"