Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e boykot paylaşımı: Filistin'in yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabından boykot konulu bir video paylaşarak, "Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye destek paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Filistinlilerin direnişine her zaman destek vereceğini söyleyen Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
BOYKOT ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKTİ
Gazze için önemli bir video paylaşımı da yapan Erdoğan, İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video paylaştı.