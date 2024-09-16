Tgrt Haber
Haberler>Politika>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e boykot paylaşımı: Filistin'in yanındayız 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e boykot paylaşımı: Filistin'in yanındayız 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 21:30 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 21:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabından boykot konulu bir video paylaşarak, "Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze​'ye destek paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Filistinlilerin direnişine her zaman destek vereceğini söyleyen Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e boykot paylaşımı: Filistin'in yanındayız  - 1. Resim

BOYKOT​ ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKTİ

Gazze için önemli bir video paylaşımı da yapan Erdoğan, İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video paylaştı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
recep tayyip erdoğangazzefilistinİsrailboykot
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...