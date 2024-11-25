Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımı! 

25 Kasım 2024 18:27 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmadan 'İstanbul Sözleşmesi' kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. 6284 sayılı Kanun'a bağlılık ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına rağmen mücadelede eksiklerin tamamlandığını ifade etti. "Avrupa'da, Türkiye dışında bu hususta müstakil kanun yapan başka bir ülke bulunmuyor." diyen Erdoğan, "Kadına karşı şiddet, AK Parti iktidarında tanımlanarak nitelikli suç haline getirildi." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi! Çok konuşulacak sözler: 'İstanbul Sözleşmesi değil...'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi! Çok konuşulacak sözler: 'İstanbul Sözleşmesi değil...'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Burada önce çıkan konuşmasını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Erdoğan, sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddetle mücadelede bir zafiyet yaratmadığını belirterek, Türkiye’nin bu alandaki kararlılığını kanunlarla sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerin yarıdan fazlası metne çekince koymuş, 7 ülke iç hukukunda hiçbir düzenleme yapmamıştır. Türkiye​, sözleşmeden çekilmesine rağmen hem iç hukuk mevzuatında hem de 6284 sayılı Kanun’la bu mücadelede eksikliklerini tamamlamış yegâne ülkedir.

Avrupa’da, Türkiye dışında bu hususta müstakil kanun yapan başka bir ülke bulunmuyor. Muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile hükûmetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele iradesi arasında hiçbir illiyet bağı yoktur.

"İTİYAÇ DUYULAN YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI"

Bu adım, her türlü şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı asla eksiltmemiş, geriye götürmemiş, asla törpülememiştir. Türkiye, 2011’den önce olduğu gibi 2020’den sonra da ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri yapmıştır.

Bize bu iftiraları atanlar maalesef hükûmetlerimizin bu süreçte hayata geçirdiği, her biri bir dönüm noktası olan gerçekleri de gizlemektedir. 2005’teki kapsamlı Türk Ceza Kanunu düzenlemesine kadar ceza kanununda kadına yönelik şiddet suç olarak bile tanımlı değildi.

Kadına karşı şiddet, AK Parti iktidarında tanımlanarak nitelikli suç haline getirildi. Bu suçun katalog suç haline getirilmesi, boşanılmış eşe karşı işlenen suçun tıpkı nikâhlı eşe işlenmiş gibi ceza alması, iyi hal indirimi uygulamasının kaldırılması gibi adımlar da 2020’den sonra atılmıştır.

"SÖZLEŞME DEĞİL, KANUNLAR YAŞATIR"

Avrupa Parlamentosunun 51 maddelik direktifinde belirtilen bütün hususlar, gerek 6284 sayılı Kanun’la gerek iç hukuk düzenlemeleriyle ülkemizde katbekat fazlasıyla yerine getirilmiştir. Dolayısıyla sözleşme değil, kanunlar yaşatır..."