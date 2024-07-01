Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili ilk yorum: Sokakları ateşe vermek kabul edilemez

01 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:21

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık ortalığı savaş alanına çevirdi. Sokaklardaki bazı araçları ters çeviren gruplar, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerini de ateşe verdi.

Olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığını ve çocuğun koruma altına alındığını duyurdu. Sabah saatlerinde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'de yaşanan olaylara değindi. Erdoğan yaşanan olaylar üzerinden muhalefete de yüklendi.

"MUHALEFETİN ZEHİRLİ SÖYLEMLERİNİN SONUCUDUR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Birilerinin kendi beceriksizliklerinin faturasını savaş sebebiyle vatanını terk etmek zorunda kalan sığınmacılara kesme kurnazlığına göz yumulmamalıdır. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini, akrabalarını yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme, nefret diliyle insanları düşmanlaştırma AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır, asla da bulamayacaktır.

"BİZİM SİYASETE BAKIŞ AÇIMIZ BELLİDİR"

Biz bunları ifade ederken salt birilerini eleştirmek için söylemiyoruz. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. İktidarı ve muhalefetiyle elbirliği içinde tüm Türkiye'ye layıkıyla hizmet etmek arzusundayız. Bizim siyasete bakış açımız bellidir. Muhalefetin on yıllardır yaptığı gibi siyaha beyaz, beyaza siyah demek değildir. Siyaset yanlışa engel olmak, doğruya güç vermek, faydalı işleri desteklemektir. Millete hizmet götürenlere köstek olacak bir mantıkla hareket etmek bize yakışmaz"