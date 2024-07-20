Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’li öğrencilere müjde: Hayırlı olsun

20 Temmuz 2024 21:43 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılarak, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öğrencilerini de sevindirecek müjdeli haberi verdi.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

"PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. 50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz."

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerle fotoğraf çektiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca açılan Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Dönümü Savunma Sanayii Sergisini ziyaret etti.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.