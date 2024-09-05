Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre kararı sonrası AK Parti kurmaylarına ilk talimat

05 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:10

AK Parti'de önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısıyla kongre süreci resmen başladı. Kongre sürecinde herkesin sahaya inmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği ilk talimat ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı. Kongre takviminin belli olmasının ardından Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği talimatlar da ortaya çıktı.

"PARTİYE İYİ İNSANLAR BULUN"

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il, ilçe ve beldelerde yürütülecek kongre sürecine ilişkin kurmaylarına "Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun" talimatını verdiği öğrenildi.

KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLDU

MKYK toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in MKYK'da kongre süreciyle ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptığını belirtmişti.

Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılmasını planladıklarını söyleyen Ömer Çelik, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongrelerinin yapılmasını, bütün bu takvimin de mart ayının sonuna yetiştirilmesini beklediklerini ifade etmişti. Çelik, bu takvimin mart sonuna kadar yetişmesinin ardından da büyük kongrenin gerçekleşmesinin söz konusu olacağını dile getirmişti.

ERDOĞAN ANADOLU TURUNA ÇIKACAK

Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK’da alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre’nin hazırlıklarının başladığını açıkladı. Kongrelerde yalnızca kadro değişiminin değil anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimi de yapmak istediklerini kaydeden Erkan Kandemir, “Cumhurbaşkanımız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu’yu turlamak istiyor. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20’sinde Cumhurbaşkanı’mızı ağırlamış olacağız" diye konuştu.