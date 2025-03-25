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 | Mutluhan Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'küfürlü sloganlara' cevap!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gençlerle iftar etkinliğinde bir araya geldi. Burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardında da tutuklanmasına tepki göstermek için bir araya gelenlere isim vermeden yüklendi. Dün çıkan bazı gösteri videolarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfür edildiği iddia edilmişti. Erdoğan bu harekete, "Bu gençlik sokakları ateşe veren, ağzı ve ahlakı bozuk değil edep ve vakar timsali olan bir gençliktir. Bu cennet vatanı teröristlere teslim etmeyeceğiz" diyerek cevap verdi.

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KAYNAK:
Mutluhan Yildiz
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 21:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda üniversiteli gençlerle bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, Türkiye’nin geçmişten bugüne büyük mücadelelerle geldiğini vurgulayarak, sokak eylemlerine ve provokatif çağrılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her karış toprağında bir şehidin yattığını hatırlattı. Gençlerin, bazı çevreler tarafından kışkırtılmak istendiğine dikkat çeken Erdoğan, "Sizi kendi karanlık dünyalarına çekmek isteyen ahlakı bozuk müptezellere karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

"GİRDİKLERİ YOL ÇIKMAZ YOLDUR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve ardından da tutuklanması sonrası sokak eylemleri üzerinden 'siyasi rant devşirmeye çalışan kesimlere' de tepki gösteren Erdoğan, "Sokaklarda terör estirenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur, girdikleri yol çıkmaz sokaktır" dedi. Bu tür girişimlere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu ülkenin huzuruna, birliğine ve dirliğine kasteden hiçbir odak amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstikbal ve istiklalimizin teminatı tüm evlatlarımıza sevgi, selam ve en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Tarihine, kimliğine, kültürüne, inanç ve değerlerine sahip çıkan evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.

Bilgisini erdemiyle taçlandıran gençlerimizin iyi yetişmesi, nitelikli eğitim alması, ailesi, ülkesi ve dünyaya faydalı işler yapması en büyük muradımızdır.

Sahte ile hakiki ayırt edecek ferasete haiz, ufku ve vicdanıyla zamana yön veren, her şart altında kendisini olmayı başarabilen bir gençliktir. Kim var, denildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım diyen, benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik sokakları ateşe veren, ağzı ve ahlakı bozuk değil edep ve vakar timsali olan bir gençliktir.

Bu gençliğin güçlenmesi için 23 yıldır çalışıyoruz. Bu gençliğin taşıdığı potansiyelin farkına varması için çaba harcıyoruz. Yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz.

2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe 2 buçuk milyar liraydı bugün 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e yükselttik. 190 yurt sayısı ve 182 bin yatak kapasitesi bugün 992 bin yatak kapasitesi 862 yurtla yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. KKTC'de de aynı şekilde 5 öğrenci yurdumuz var.

Gençlik merkezlerimizin sayısı 9 idi, bugün ta 533 gençlik merkezi var. Spor salonlarımızla, futbol sahalarımızla, yüzme havuzlarımızla 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizin tamamında hizmet veriyoruz. Tüm imkanlarımızla gençler ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız."

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