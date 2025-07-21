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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması! CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Çok büyük bir terbiyesizlik

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Son dönemde oldukça tartışılan LGS konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması! CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Çok büyük bir terbiyesizlik
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:13

Cumhurbaşkanı , ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan'a " birincileri tartışması sürecine tanık olduk ve bu durum liselerine yönelik kasıtlı bir saldırı olarak algılandı. Muhalefetin özellikle imam hatip liselerini sıkça hedef almasının arkasında size göre ne yatıyor?" sorusu yöneltildi. İmam hatip okullarının başarısının özellikle kesimini rahatsız ettiğini belirten Erdoğan, "Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır" dedi.

"LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil" diyen Erdoğan, "Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması! CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Çok büyük bir terbiyesizlik

"BU YAVRULARA NİYE HAKARET EDİYORSUN?"

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır. Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması! CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Çok büyük bir terbiyesizlik

LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. “Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş” hepsi yalan, hepsi bühtan. Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız… Ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bakın bizim, “toksik siyaset” derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz; yapılsa da buna siyaset denmez. Rabbim annelerine, babalarına ve milletimize bağışlasın. Şunu da söylemek isterim: Biz sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye’nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir. Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir"

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#erdoğan
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#muhalefet
#imam hatip
#Siyaseti
#Lgs
#Yapısal Kökler
#Politika
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