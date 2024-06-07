Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin paylaşımı

07 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ebedi aleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin"