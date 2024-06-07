Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin paylaşımı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ebedi aleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin"
Kaynak: tgrthaber.com