Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj: Hedef en iyi 10 ülkeden biri olmak!

26 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:26

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnovasyon programına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, "Küresel yenilik endeksinde 11 yılda 31 basamak yükseldik. Hedefimiz Küresel Yenilik Endeksi'nde ilk 10'a girmek" dedi. Erdoğan, "Hedefimiz; ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır." dedi.

Erdoğan, "Nazik daveti için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Direktörü Daren Tang'a ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnovasyon alanında yıllar içerisinde geldiğimiz seviyeden iftihar ediyoruz. Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türk Patent ve Marka kurumumuz yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıralara yükselmiştir. Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi, ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır" dedi.

''HEDEFİMİZ EN İYİ 10 ÜLKE ARASINDA YER ALMAK''

Erdoğan, konuşmasının devamında, "2024-2028 dönemini kapsayan 12'nci Kalkınma Planı'mızdaki hedeflerden biri de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almaktır. Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleri ile geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz.'' dedi.