Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 May 2024 13:18 - Güncelleme : 25 May 2024 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 41’inci yıl dönümümde Üstat Necip Fazıl Kısakürek için bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; "Hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 41'inci yıl dönümümde Üstat Necip Fazıl Kısakürek için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN"
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i ebedî âleme irtihalinin 41’inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin"
Kaynak: tgrthaber.com