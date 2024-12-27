Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ofisine kapanan' Kılıçdaroğlu'na: Biz bile kurtaramayız!

27 Aralık 2024 19:29 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu mülteci ve göçmen sorunları üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Ne yapsalar boş, ne yapsalar beyhude. Tarihin tozlu raflarında unutulup gitmekten kurtulamayacaklar" dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, CHP​ eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu​'na mülteci​ ve göçmen sorunu üzerinden yüklendi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs seçimlerinde mazlumları hedef göstererek seçim kazanmaya çalıştığını, ancak milletin bu zihniyete sandıkta geçit vermediğini vurguladı.

"YALNIZ BIRAKILDI"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden sürekli kendilerine sataşarak ve hakaret ederek dikkat çekmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun "dostları" tarafından yalnız bırakıldığını ve siyasette etkisini kaybettiğini ifade etti...

Son olarak, Kılıçdaroğlu'nun siyasette unutulmaya yüz tuttuğunu ve tarihin tozlu raflarında yerini alacağını söyledi.

"UNUTULUP GİTMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız. 14-28 Mayıs seçimlerinde mazlumları hedef göstererek güya seçim kazanmaya çalışan Hitler özentisi, ırkçı faşist zihniyete, milletimiz sandıkta geçit vermedi. Türkiye’yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan hayasız akınlara milletimizle birlikte göğüs gerdik. Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasette selasını ise “baba-oğul gibiyiz” diyerek kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. Şimdi Ankara’daki ofislerinde ne kapılarını çalan var ne halini hatırını soran var ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Ne yapsalar boş, ne yapsalar beyhude. Tarihin tozlu raflarında unutulup gitmekten kurtulamayacaklar." ifadelerini kullandı.