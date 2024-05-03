Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dik duracağız' mesajı: İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurduk!

03 May 2024 18:38 - Güncelleme : 03 May 2024 20:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yılın olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu düşürmek için adımlar atıyoruz" dedi. İsrail ile ihracat-ithalatı durdurduklarını açıklayan Erdoğan, "Aldığımız bu kararla Batının üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

MÜSİAD asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra da milletimiz için seferber olmuştur. MÜSİAD gibi sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımız desteğiyle yaralarımızı süratle sarıyor.

"İSRAİL İLE İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİNİ DURDURDUK"

Türkiye, Gazze'ye gönderdiği 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk.

'BÖLGEMİZDE DÜŞMANLIK VE KAVGA PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma görmek istemiyoruz. Barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla batının bizim üzerine nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum: Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan 3 seçim yaşadık. 31 Mart seçimlerini Türkiye'ye yakışır bir olgunlukla tamamladık. 1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini geride bıraktık. Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

Enflasyonu düşürmek için adımlar atıyoruz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp çözüme kavuşturacağız.