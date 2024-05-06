Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e ilişkin çok net mesajlar: Baskının dozunu sürekli artırıyoruz

06 May 2024 14:45 - Güncelleme : 06 May 2024 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Vakıf Haftası toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. Vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun.

Bizden önce 96-202 yılları arasında 56 eser restore edilirken vakıflar genel müdürlüğümüzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecek.

"5 BİN 500 ESERİ AYAĞA KALDIRDIK"

Dünya üzerinde nerede bize ait miras varsa oraya ulaşıp çıkarıyoruz. 21 yılda gönül coğrafyamızdaki 5500 eseri yeniden ayağa kaldırdık.

Vakıf medeniyetimizin oluşumunda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece vakıf eserlerinin korunmasında değil kültürel hizmetlerden burslara, cemaat yardımlarına kadar genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor.

Toplam 50 bin evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Vakıflarımızın Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gazze'ye yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 50 bin tona ulaşan yardım miktarı ile Türkiye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke oldu.

"İSRAİL İLE İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİNİ TÜM ÜRÜNLERDE DURDURDUK"

İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik.

Geçen haftadan itibaren İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünlerde durdurduk.

İsrail'e karşı açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık.

35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız.

Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu.

Atalarımız vakıf kurmak suretiyle özellikle birbiriyle yarışmış kimseyi çaresiz ve sahipsiz bırakmamıştır.

Hangi konumda olursak olalım hepimizin milletimize karşı sorumluyuz.

Siyasetçiler, kamu görevlileri ülkeye karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiç bir bahanesi olamaz.

"SON DÖNEMDE ARTAN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"

Özellikle son dönemde artan serzenişlerin farkındayız.

Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların varsa ihanetlerin üzerine inşallah çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz.