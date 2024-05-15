Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

15 May 2024 12:01 - Güncelleme : 15 May 2024 12:42

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizi örselemeye çalışanlara inat, yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz. AK Parti'nin ayırışı vasfı attığı her adımı istişare ile atmasıdır. Daima ortak akılla hareket ettik, bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. İstişare toplantımızı önümüzdeki hafta gerçekleştiriyoruz. 7-8 Haziran'da milletvekilleri ile, belediye başkanları ile de 1-2 Temmuz'da bir araya geleceğiz. Kongrelerimizle ilgili takvimi de yakında ilan edeceğiz.

"YORULAN ARKADAŞLARIMIZI DİNLENMEYE ALACAĞIZ"

AK Parti'nin siyaset tasavvurunda görev ve sorumluluk almak kadar gerektiğinde bu partinin bir eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir. Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımız varsa hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız, yeni, dinamik arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz.

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASAL DÜZENLEMELERİ ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. AK Parti'nin MHP ile işbirliği içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

Sivil anayasa iradesinin günlük siyasetinin geçici tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Aceleye getirmeden, çok da uzatmadan somut adımlar atılmasına fayda görüyoruz. Biz yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız. Önümüzdeki 4 yılın her gününü ilk günlü heyecanla dolu dolu geçireceğiz.

"MİLLETİN MESAJINI ALDIK, GEREĞİNİ YAPMAYA BAŞLADIK"

31 Mart seçimleri bir güven oylaması değildir. Seçmenin ülkenin idaresine ilişkin tercihlerine bir kırılma, değişiklik olmamıştır. Önce 14 Mayıs'ta, iki hafta sonra 28 Mayıs'ta seçmen hükümeti Cumhur İttifakı'na emanet etmiş, yerel seçimde tercihini sandığa farklı şekilde yansıtmıştır. Bu ikisini birbirinden ayırmalıyız. Elbette mesajı duymazdan gelecek değiliz, mesajı aldık, gereğini yapmaya başladık. Ancak milletin AK Parti ya da Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini zannedenler fena halde yanılırlar. İçimizde, kadrolarımızda milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa, tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız.

"REHAVETE TAHAMMÜLÜMÜZ OLAMAZ"

AK Parti'nin çalışma usulü bellidir. Yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız. Yarın milletimiz tarafından hesaba çekilecekmiş gibi çok çalışırız. Aynı zamanda hiç seçim olmayacakmış gibi kendimizi seçim tarihleri ile kısıtlamadan çalışan bir kadroyuz. Ne teşkilatımızda, ne bürokraside rehavete asla ve asla tahammülümüz olamaz.

"BÜROKRATİK VESAYETE FIRSAT VERMEYİZ"

Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi en ince detaya kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan kim varsa hukukta hesabını soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Bizim için her bir saniye milletimizin emanetidir. Biz buradayız, dava burada ve inşallah yarın da burada olacaktır.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME

Önceki hafta Sayın Özgür Özel'i kabul ettik. 1.5 saati aşkın verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Biz hiçbir zaman gerilimin tarafı olmadık, olmayacağız.

"FETÖ'YE DİYET BORCUNU ÖDEMEK İSTEYENLER BOŞ DURMUYOR"

FETÖ'ye diyet borcunu ödemek isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz.

"BURADA BAZI GERÇEKLERİ AÇIK AÇIK KONUŞMAK DURUMUNDAYIZ"

Bugün 15 Mayıs, son derece anlamlı bir gün. Bugün Nekbe'nin 76. yıl dönümü. Siyonist terör örgütleri Filistinlileri topraklarından sürdü, göç etmek zorunda kaldı. Nekbe gününde Filistinli kardeşlerimize kalpten selamlarımızı gönderiyorum. Burada bazı gerçekleri açık açık konuşmak durumundayız. Hitler, Yahudi soykırımını yaparken yalnız değildi. Avrupa'daki pek çok ülke Hitler'i destekliyordu. Kendisini yenilmez hissediyordu. Ne oldu? Kafasına bir kurşun sıktı, yanmış cesedi harabeye dönmüş sığınağında bulundu. Dünyanın gözü önünde 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi şehit ettiler. Yenileceklerini düşünmüyorlardı. Ne oldu? Yakalandılar. Mahkemeye çıktılar ve bir zamanların o kudretli politikacıları hesap verdiler. Şimdi hapiste ölümü bekliyorlar. Er ya da geç Gazze kasabı Netanyahu'yu ve ona ortak olanları da aynı akıbet bekliyor.

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