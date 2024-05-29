Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı

29 May 2024 12:07 - Güncelleme : 29 May 2024 13:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Daha 21 yaşında, askeri ve siyahi dehasıyla, ilmiyle ve cesaretiyle İstanbul'u milletimize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i ve ordusunu bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

İstanbul'un fetih ve fatih ruhundan koparılmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır öyle kalacaktır

Vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanları ibretle izliyoruz.

28/ mayıs seçimleri sonrası ifşa olan gizli anlaşmalar ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü gösteriyor.

O hançerin 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik.

Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz

"EY ABD BU KAN SENİN ELİNE DE BULAŞTI"

Gazze'deki İsrail katliamı milyonlarca sivilin sığındığı Refah Bölgesine yapılan saldırılarla daha da korkunç boyuta ulaştı.

İsrail'in Gazze'deki soykırım, Refah'taki saldırılar ile daha kanlı safhaya girdi. Çadırlara düzenlenen saldırılarda 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere kalp dayanmıyor. Bir baba kafası kopmuş bebeğini çaresizlik içinde eğer kaldı ise dünyanın vicdanına gösteriyor.

Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa başkanları bu barbarlığa siz de ortak oldunuz, çünkü sustunuz. Yardım konvoylarını, camileri, hastaneleri vurdular sustunuz.

Gazze'de sadece insanlık ölmüyor, bebekler ölmüyor. Gazze'de sadece soykırım yaşanmıyor, basın özgürlüğü, çocuk hakları da ölüyor. Kimse çıkıp da bize ifade özgürlüğünden bahsetmesin.

Hangi günahından dolayı öldürdünüz, şu masum yavrucuktan ne istediniz, 15 bin masum çocuktan ne istediniz. İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı, hiç mi haddiniz hududunuz yok, insanlığa bu kadar mı düşmansınız, içinizde vicdan kırıntısı da mı yok?

Masum bebeğin kafasını kopartmayı hiçbir inanç, ideoloji meşru gösteremez. Dünya bir hastanın manyağın psikopatın kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor.

Gazze'de sadece insanlık ölmüyor. Gazze'de insanlık ölürken Avrupa'da demokrasi ölüyor, kadın hakları ölüyor, çocuk hakları ölüyor.

"GAZZE'DE BM DE RUHU İLE BİRLİKTE ÖLMÜŞTÜR"

Gazze'de BM de ruhu ile birlikte ölmüştür. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı?

Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Filistinlilerin odalarına girip yatak odalarından fotoğraflar paylaşılıyor. Ne zaman tepki göstereceksiniz, bir araya gelip kararlı duruş sergileyeceksiniz.

İslam alemi ne zaman Filistin hakkını onurunu canını koruyacak. Allah bunun hesabını size, hepimize sorar. Bir avuç terörist Müslüman soykırımı yaparken duymazdan görmezden gelene Allah bunun hesabını sorar. İsrail uluslararası hukuk kontrolüne girmeden kimse, hiçbir devlet güvende değildir.

Buna Türkiye de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz. Kan içmeye doymayacaklar. Sırtlarını sıvazlayanlar olduğu sürece durmayacaklar. Sadece F

ilistin için değil dünya barışı için de tehdittir. Bu vahşet artık derhal durdurulmalıdır.

Türkiye'deki darbeleri Filistin davasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Darbelerin zamanlamasına bakınca Türkiye'nin Filistin ile dayanışmasını kırmaya dönük olduğunu görürsünüz.

15 Temmuz darbe girişiminin Siyonizm uşağı FETÖ tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. İnönü döneminde İsrail devlet olarak tanınmışken Menderes Bağdat paktına katılarak İsrail'i rahatsız etmiştir.

Kimse sanmasın ki mesele sadece Filistin, sadece Gazze, Siyonizm'in içerideki tasmalı piyonları ile her ülkeyi karıştırmaya çalışmakta. İşte buna biz dur dedik. Bundan sonra darbeye kalkışan herkes milletin, hukukun ve siyasetin tokatını bulacaktır.

SAHİPSİZ KÖPEK DÜZENLEMESİ

Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı asimetrik şekilde artıyor.

Bununla birlikte kuduz tehdidi büyüyor.

Gelişmiş hiç bir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var.

Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın.

2004 yılında hayvanları koruma kanunu biz çıkardık.

Şu an bizim bu sorunu köklü bir çözüme kavuşturmamız şarttır.

Öncelik sahiplendirme olacak.

Kanun teklifi ile olmayan her alana köpek bakım evi kurulacak.