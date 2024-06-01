Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların farkındayız"

01 Haziran 2024 11:37 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 toplantıda olduğu gibi demokratik bir atmosferde, sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız. Geçen sene 6 Şubat depremleri ve 14-28 Mayıs seçimleri dolayısıyla toplantımızı erteledik. Seçimlerin hemen ardından da vaktimizi ve enerjimizi depremin yaralarının sarılması başta olmak üzere, ülkemizin acil sorunlarının çözümüne teksif ettik.

Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve öneminin olduğunu çok iyi biliyoruz. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz. Temmuzun 1 ve 2'sinde bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız."

"MESAJLARIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"