Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların farkındayız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 toplantıda olduğu gibi demokratik bir atmosferde, sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız. Geçen sene 6 Şubat depremleri ve 14-28 Mayıs seçimleri dolayısıyla toplantımızı erteledik. Seçimlerin hemen ardından da vaktimizi ve enerjimizi depremin yaralarının sarılması başta olmak üzere, ülkemizin acil sorunlarının çözümüne teksif ettik.
Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve öneminin olduğunu çok iyi biliyoruz. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz. Temmuzun 1 ve 2'sinde bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız."
"MESAJLARIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
"Bizi rakiplerimize göre avantajlı kılan husus bu. Yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. Negatif ayrışmayı tüm yönleriyle kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Seçmenden geçer not alamayanlar takdirimizi kazanamaz. Vatandaşımızın beklentisini karşılayacağız. Mesajların gereğini yapacağız.
"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI SURLARINDA GEDİK AÇMA GİRİŞİMLERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların tamamının farkındayız. Milletimizin beklentilerinin farkındayız. Mesajlarının gereğini vakti saati geldiğinde yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Ne birilerinin kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz."
"TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇÖZMEYE ODAKLANDIK"
Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılar başta olmak üzere Türkiye'nin sorunları çözmeye odaklandık. 31 Mart'ta seçim sonuçları farklı tezahür etti. AK Parti olarak milletin iradesini küçümseme gibi yollara gitmedik. Sonuçların kesinleşmesiyle tartışmaları geride bıraktık, seçimsiz 4 seneyi en iyi şekilde değerlendirmeye baktık.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ CHP'YE ZİYARET
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de kendisini arayı uzatmadan Kurban Bayramı'ndan önce iade-i ziyarette bulunacağım. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Üzerimize düşen varsa gereğini yaparız. Muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır.
Biz yumuşa adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz.
Bizim siyasette referansımız hukuktur. Terör hukuk dışıdır. Terörü meşrulaştırmak hukuk dışıdır. Şiddet hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Aynı tavrı aynı hukuku muhalefetten de bekleriz. Bizden hukuksuzluk karşısında yumuşak bir tavır beklemesin."