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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e boykot tepkisi: Milli markalara darbe vurmaya çalışıyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması töreninde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in milli markalara boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "Sorumlu hiç kimse boykot çağrısı yapmaz. Özel, milli markalara darbe vurmaya çalışıyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e boykot tepkisi: Milli markalara darbe vurmaya çalışıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması töreninde konuştu. CHP lideri Özgür Özel'e boykot çağrıları üzerinden tepki gösteren Erdoğan, "Özel milli markalara darbe vurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının daha büyük felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "Saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz" diye konuştu. Toplu iş sözleşmesi için de tarih veren Erdoğan, "Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak" dedi.

"AKİF İNAN'I HASRETLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Üreten Türkiye'nin geleceği için emek sarf eden Memur Sen'li kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 30. yıl vefa buluşmasında sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sendika kurucumuz Akif İnan'ı hasretle yad ediyorum. Mazlum ve mağdur coğrafyaların hüznünü kalbinde yara olarak taşıyan Akif İnan'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e boykot tepkisi: Milli markalara darbe vurmaya çalışıyor

"MİLLETİMİZİN VE DEMOKRASİMİZİN YANINDA SAF TUTTU"

Kibirli vesayet odaklarının bin yıl sürecek dediği 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, başörtüsü yasaklarından, partimize kapatma davasına, Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık emniyet yargı kumpaslarına, istikbalimizi hedef alan saldırılarda Memur Sen milletimizin ve demokrasimizin yanında saf tutmuştur.

YENİ ANAYASA MESAJI

Ayrımcılık ile bir dönem baş örtüsü, dini ve inanışı ile milletimiz tahkir ediliyordu. Yıllar boyunca bilhassa bürokraside kast sistemi yaşandı. Bugün kadınlar kısıtlama olmadan tüm kamu kuruluşlarında özgürce dolaşıyor. Hedefimiz bedel ödeyerek edindiğimiz kazanımların anayasa yoluyla tarihe geçmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e boykot tepkisi: Milli markalara darbe vurmaya çalışıyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

2025 yılı ocak ayı zamları ile en düşük memur maaşını 43 bin liraya ulaştırdık. Şimdi önümüzde yeni bir toplu sözleşme var. 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde sendika taleplerini can kulağı ile dinleyeceğiz. Kamu çalışanları refahını dengeleyecek yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. 23 yılda kamu çalışanlarımız için verdiğimiz mücadele, reformlar ortadadır. Türk ekonomimiz büyüdükçe katma değerin toplumun tüm kesimlerine adaletli şekilde yayılmasını sağladık. Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak.

ÖZEL'E BOYKOT TEPKİSİ

İsrail ve ortakları komşumuz İran'a saldırıyor, ana muhalefet başkanı boykot listeleriyle milli markalara darbe vurmaya çalışıyor. Esnafı, tüccarı haraca bağlamış, üç beş yan kesiciyi korumak adına utanmadan milletin ekmeğiyle oynuyor. Böyle bir dönemde yeni boykot listeleriyle istihdam sağlayan milli markaları hedef göstermek gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir. Dünyayı takip eden, ülkesini seven hiç kimse bu derece şuursuz keyfi hareket edemez. Biz bunların derdinin kamu görevlisi ve işçilerin hakları olmadığını gördük. Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, ellerine fırsat geçince emekçileri kapının önüne koydular"

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