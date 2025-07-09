Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: 'Bunlar baklavayı bile kirletti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP’deki yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Halk partisi olmuş haraç partisi. Genel başkanı çıkmış şok oldum diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun. Bunlar ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partisigrup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

12 kahraman şehidimiz için derin üzüntü içerisindeyiz. Ay yıldızlı al bayrak uğruna şehit düşenleri rahmetle yad ediyorum. Önce terörsüz tür sonra terörsüz bölge hedefine ulaşacak, dost düşman herkese göstereceğiz. Şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek bir adım yoktur, olamaz. Ülkemizin ayağına vurulmuş kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Kardeşlik destanımızı çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME

Sayın Pervin Buldan ile Mithar Sancar’ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz.

İKLİM KANUNUNU ELEŞTİRENLERE TEPKİ

Son grup toplantımızdan bu yana ülke gündemini meşgul eden iki konuya değinmek istiyorum. 1387’si ormanlık alanda 1895’si orman dışı alanlarda 3282 yangın bu yıl şehirlerimizi etkisi altına aldı.

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların dörtte biri son 13 günde meydana geldi. 20 büyük yangına karşı amansız mücadele verdik.

2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik. Tarım yasaklanacak çiftçi ekemeyecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir.

ANA MUHALEFETE SERT SÖZLER

CHP’nın hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir. Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 kasım ayından beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz iyi tanırız. Bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük. Seçimlerin tamamında AK Parti Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi.

6’lı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük. Seçim kazanmadan Bay Kemal’e şirinlik yapan kapı kollarını da hezimete uğrattık.

Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın değerinde 5 yıl kazandırmakla kalmamış milletimizin istikbalini de kurtarmışız. Bu partinin başında bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan zat meyhane ağzıyla bağırıyor. Bir sonraki kürsüde söylediklerinin tersi zırvaları arka arkaya sıralıyor. Konuşmalarında mantık örgüsü hak getire. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET SKANDALI

Bu pespayeliğinde gerisinde utanç verici başka bir tablo var. Yargı gelmiş geçmiş en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin rüşvet alanların hepsi CHP’li. Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları deşifre olmaya başladı. Gazete ve televizyonlara yansıyanları görmüşsünüzdür. TOKİ ile yarışacak vizyon projemiz dedikleri kooperatif skandalında hakkını mahkemede arayanlar da CHP’lilerden oluşuyor. İnşaat aşamasındayken demirden çaldıkları için skandal patlak veriyor. Söz konusu kooperatif CHP’nin örnek gösterdiği bir proje. Halk partisi olmuş haraç partisi.

Yargının tek yaptığı önüne gelen şikayetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz. CHP rüşvet alınırken suçüstü yapılan bir olayı bile utanmadan bize mal etmeye çalışıyor. Gözaltı olunca hemen siyasi operasyon dediler. Şimdi genel başkanı çıkmış şok oldum diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun. Bunlar ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir.



