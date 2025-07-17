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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye tam destek! 'İsrail gözü dönmüş bir terör devleti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığı" ifadelerini kullandı. Öte yandan memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, "Memurlar doğumdan itibaren çocuklarının ilk öğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye tam destek! 'İsrail gözü dönmüş bir terör devleti'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 20:13

, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

İyi olanın doğru olanın peşinden gitmek kolay değildir. İyilik millete hizmet etmektir, iyilik 'nin şanını yüceltmektir, iyilik mazlumlara yardım eli uzatmaktır. Kimseye yüceden bakmadan kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz.

Eksiklerimiz, yapamadıklarımız elbette oluyor. Ama gayretimizi ve samimiyetimiz çok iyi biliniyor.

Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz, kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz. Derdimiz, millet sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve huzuru için yapıyoruz.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Siyasi ikbal peşinde değiliz. Ülkemizi terörden kurtarmak için çaba içerisindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir.

LGS'DEKİ ŞAİBE İDDİALARI

sınavında başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır.

Tartışma İmam Hatip düşmanlığına evrildi, bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Hiçbir emeğin heba edilmesine müsaade etmeyiz.

15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

15 Temmuz'a tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz. Su uyur, uyumaz gerçeğinden hareketle örgütle mücadelemiz sürecek. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayesinde büyümüştür.

SURİYE'NİN PARÇALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını komşumuz 'ye taşıdı. İsrail şımartılmış bir terör devletidir. İsrail bölgemizi kana bulamak için elinden geleni yapıyor. Suriye'nin parçalanmasına dün izin vermedik, bugün de izin vermeyeceğiz. Suriye'de koridor açma hayali kuranlar hedeflerine ulaşamayacak. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler hatalarını anlayacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim temel politikamızdır.

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜJDESİ

Memurlar doğumdan itibaren çocuklarının ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu düzenleme, ebeveynlerinin çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarına katkı sağlayacak.

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#türkiye
#İsrail
#suriye
#cumhurbaşkanı erdoğan
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#Lgs
#Politika
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