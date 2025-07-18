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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 'Tarihi adımlar atıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İç cepheyi tahkim etmek için tarihi adımlar atıldığını belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize dikkatli bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 'Tarihi adımlar atıyoruz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 16:12

Cumhurbaşkanı , " Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İç cephemizi tahkim etmek için tarihi adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize dikkatli bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN İŞLERE İMZA ATIYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'nın her bir mensubuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. 80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Üniversitemiz dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Ordumuza bilgili, ahlaklı subay ve astsubaylar kazandıran üniversitemizin kadrosuna teşekkür ediyorum. Her ihtiyacında üniversitemizin yanında olduk. Tüm imkanlarımızla bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.

"STRATEJİK İMKAN NOKTASINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geçmişin siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda. Ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Savunma sanayii hamlelerimizle küresel alanda adından söz ettiren ülkeler arasındayız.

Stratejik imkan noktasında önemli adımlar atıyoruz. Burada yetişen vatan evlatları üstlendiği misyonla güvenliğin tesisine çok mühim katkılar yapıyor. Devletimizin bekası için fedakarca görev yapan tüm askerlerimize ve TSK'nın komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

"SAVAŞ KONSEPTİNİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRDİK"

Bugün yapımı tamamlanan 6 camimizin açılışını yaptık. Dünya askeri müktesebatına çok önemli katkılarda bulunduk. Tarih boyunca atalarımız önemli başarılara imza attılar. Savaş ahlakına riayet ettik. Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından eksik olmadı. Tarihimizde kadınlara çocuklara sivillere dokunmadık. İlk düzenli ordumuzu 2234 yıl evvel kurduk. Alplerimizle erenlerimizle fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyasının dört bir yanına yayarken kalpleri de fethettik. Sultan Fatih'in liderliğinde 1453'te yalnız İstanbul'u fethetmedik. Savaş konseptini baştan aşağı değiştirdik.

"TARİHİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek bizim temel vazifemizdir. İç cephemizi tahkim etmek için tarihi adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Menzile vardığımızda çok daha güçlü Türkiye'yi hayata geçirmiş olacağız. "

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