Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! "Bu hafta Trump'la görüşebilirim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Erdoğan konuşmasından satır başları:

Çok büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Devam eden yangınlarda Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak Sivaslı... Buralar devam ediyor. Buralarda 27 uçak şu anda aktif. 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor.

25 BİN PERSONEL MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Ne yazık ki şehitlerimiz malum... Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar bu ateş çemberinden sıyrılamadılar.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM NE?

Belki bu hafta içinde Putin ve Trump'la görüşebilirim"