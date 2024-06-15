Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

15 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada; iç ve dış siyaset, ekonomi ve terörle mücadele konularına değindi.

Erdoğan CHP'ye 18 yıl aradan sonra yaptığı ziyaret sonrası yapılan açıklamaları işaret ederek, "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı" dedi.

"BİZİM İADEİZİYARETİMİZİ DEMEK Kİ HAZMEDEMEDİLER"

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP’den yapılan bazı açıklamalar oldu. Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı"