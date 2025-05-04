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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i uğradığı yumruklu saldırı sonrası telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 14:05

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Özel'e yumruklu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN ÖZEL’E YÖNELİK BU SALDIRIYI KINIYORUZ"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://x.com/fahrettinaltun/status/1918975211421974902

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