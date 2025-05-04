Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Özel'e yumruklu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN ÖZEL’E YÖNELİK BU SALDIRIYI KINIYORUZ"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://x.com/fahrettinaltun/status/1918975211421974902