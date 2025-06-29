Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Menfur terör saldırısını lanetliyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"MENFUR TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.

Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.