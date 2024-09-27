Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı

27 Eylül 2024 20:50 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 20:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.