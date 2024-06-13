Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokatör gazeteciye sert tepki: Başını sallama, ben dimdik duruyorum

13 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le ortak basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan iki lider, daha sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basın toplantısının devamında İspanyol bir gazeteci, Erdoğan'a cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili bir soru yöneltti. Gazetecinin soruyu sorduktan sonra laubali hareketlerine sinirlenen Erdoğan, gereken cevabı verdi.

"TERÖRİSTLERİ SAVUNMANIZ BİZİ CİDDİ MANADA ÜZÜYOR"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu hukuk devleti içinde kararları biliyorsunuz ki yargı verir. Verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde… Örneğin bir tanesi bu isimlerden, 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş… Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güney Doğu bölgesinde ölümlere neden olmuştur. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir" ifadelerini kullandı.

"BAŞINI SALLAMA, BEN SALLAMIYORUM"

Gazetecinin laubali hareketlerine sinirlenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başını sallama ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum. Her zaman için, bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur… Yasalar ne diyorsa biz onu yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa biz onu yerine getiririz. Yapılan iş budur. Ve siz tabi Türkiye’de yaşamıyorsunuz herhalde, biz Türkiye’de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Ve bundan sonra da böyle yürüyecektir"