Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ROKETSAN tesisinde 'güven' pozu! "Büyük bir şahlanışa imza atacağız"

07.04.2026
saat ikonu 17:36
07.04.2026
saat ikonu 17:42
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ROKETSAN tesisinde! "Büyük bir şahlanışa imza atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan törenin ardından ROKETSAN'ın savunma sanayiye kazandırdığı ürünleri tek tek inceledi. İşte o kareler...
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan'da, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan tören sonrası tesisi gezdi.

Erdoğan, tesiste ROKETSAN'ın savunma sanayiye kazandırdığı ürünleri tek tek inceledi. 

Tesiste yer alan ve ROKETSAN'ın geliştirdiği uzun menzilli füzelere imzasını da atan Erdoğan'ın o anlar objektiflere anbean yansıdı.

"HİÇBİRİNE BOYUN EĞMEDİK"

Öte yandan Erdoğan açılış töreninde ise şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama hiçbirine boyun eğmedik. Aziz milletimizin desteğiyle savunma sanayiinde alın teri döken kardeşlerimizin emeği ve kurumlarımızın eşgüdümü ile bugünlere ulaştık"

 

"DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20'YE İNDİ"

"Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. Ciromuz 20 milyar doları geçti"

"BÜYÜK BİR ŞAHLANIŞA İMZA ATACAĞIZ""

"Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız"

