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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi müjdesi! 'İtalya ile yeni projeler yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından talya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyleyen Erdoğan, savunma sanayi müjdesini de duyurdu. Yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirlediklerini duyuran Erdoğan, "Savunma sanayinde yeni projeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi müjdesi! 'İtalya ile yeni projeler yapacağız'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi müjdesi! 'İtalya ile yeni projeler yapacağız'

ORTAK BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında önemi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi müjdesi! 'İtalya ile yeni projeler yapacağız'

"İTALYA DIŞ TİCARETİMİZDE İLK 5 ÜLKE ARASINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdiğimiz zirveden bu yana aramızdaki ilişkilerin daha da iyi gittiğini görüyoruz. Önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni işbirliği alanları değerlendirmeyi kararlaştırdık. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasındadır. Ticarette 30 milyar dolar hedefini geride bıraktık.

Bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa süre içinde ulaşacağımıza inanıyorum.

Savunma sanayinde yeni projeler yapacağız.

İtalya Avrupa'nın güvenliğine katkımızın farkında. AB'ye üyelik hedefimize katkı sunacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne yoğunlaştı. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi müjdesi! 'İtalya ile yeni projeler yapacağız'

"HEDEF 40 MİLYAR DOLAR"

İtalya Başbakanı Meloni yaptığı açıklama şu şekilde:

Türkiye'de yüzlerce İtalyan firması üretim yapıyor. 5 yıl erken şekilde arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini erken tutturmuş oluyoruz. Artık yeni bir hedefimiz var. İkili ticaret hacmimizin 40 milyar dolara ulaşmamızı hedefledik. Tabi ki çok çalışmamız gerekiyor. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya'ya yatırım yapma arzusundalar. Baykar, Piaggio Aerospace'i aldılar. Ayrıca Leonardo ile sistem bakımı ve İHA yönünde son derece önemli adımlar atıyorlar.

Fırsatları her zaman değerlendirmeye gayret ediyoruz. Uzayda da iş birliği arzusundayız. Hızlı trende de aynı şekilde... Türkiye ile İtalya bir sorumluluğu paylaştılar. 2032'de Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştirecek iki ülkeyiz. Avrupa'da Akdeniz'de müttefik ülkeleriyiz ve NATO ülkeleriyiz. Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ettim. Rusya-Ukrayna savaşında her zaman arabuluculuk rolünü üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi müjdesi! 'İtalya ile yeni projeler yapacağız'

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