Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii diplomasisi! Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüştü

07 Kasım 2024 17:46 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüştü. İki liderin görüşmesinde başta savunma sanayii, yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere bölgesel konular da ele alındı. Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda da görüşme yapan Erdoğan, İsrail'in saldırgan tutumlarının da son bulması konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan’da Hollanda​ Başbakanı Dick Schoof’u kabul etti. Görüşmede, Türkiye​ ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel-küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN SAVUNMA SANAYİİ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye-Hollanda ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik çabaların sürdüğünü vurguladı. Özellikle savunma sanayii, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanlarında iş birliği fırsatlarının genişletilmesi hedeflendi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen ve İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan’da Hollanda Başbakanı Dick Schoof’u kabul etti. Kabulde Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayii, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda iş birliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi ile çalıştığını, sürecin canlandırılmasının ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Avrupa Birliği’nin de menfaatine olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarına kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.