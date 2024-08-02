Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polis Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

02 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:43

Kastamonu'da dehşet! Acı haber geldi: Polislerden biri şehit oldu

Kastamonu'da dehşet! Acı haber geldi: Polislerden biri şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'da uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bulunduğu evin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.