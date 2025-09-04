Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Milleti'nin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunurken, geleceğe dair önemlbi measajlar verdi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:10

Cumhurbaşkanı , Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada bağımsızlık mücadelesi başladı! Hedef dijital egemenlik

"MANDA VE HİMAYE" VURGUSU

Erdoğan, tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinin milletin azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşale olduğunu söyledi. Kongresi’nde alınan kararlarla Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından birinin atılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajnın devamında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi’nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi’nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum."

ETİKETLER
#Türkiye
#recep tayyip erdoğan
#recep tayyip erdoğan
#bağımsızlık
#milli mücadele
#kurtuluş savaşı
#sivas kongres
#Sivas Kongresi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.