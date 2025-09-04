Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"MANDA VE HİMAYE" VURGUSU

Erdoğan, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinin milletin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşale olduğunu söyledi. Kongresi’nde alınan kararlarla Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından birinin atılmıştır" dedi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajnın devamında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi’nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi’nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum."