Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye talimatı! Terör örgütü YPG/PYD için harekete geçildi

22 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:36

Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni döneme geçildi. 12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'ndeki faaliyetler yeniden başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yönetime her konuda destek olunması talimatını verdi. Ankara'dan destek talebinde bulunan Suriye yönetimi de terör örgütü YPG/PYD'ye karşı harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde kurmayları ile Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin katkılarının masaya yatırıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda Suriye yönetimi ile ilişkilerin çerçevesi çizildi. Erdoğan, "Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Ama talep onlardan gelmeli. Talep gelirse istedikleri her konularda onlara yardımcı olacağız" dedi.

SURİYE'DEN YARDIM TALEBİ

Türkiye'nin Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmelerde ise yeni yönetimden "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğe ihtiyacımız var" talebi geldi.

Bu çerçevede, enerjiden ulaştırmaya, iletişimden idari, siyasi, kurumsal yapıların yeniden yapılandırılmasına kadar her konuda destek verilecek.

ORTAK KOMİTE KURULACAK

İlişkilerin bir sistem içinde ve hızla ilerlemesi amacıyla iki ülke arasında bakanların yer alacağı ortak bir komite kurulması üzerinde de duruluyor.

AK Parti kaynakları, "Suriye'deki yeni dönemde neler yapılabileceğine bakılacak. Gerek hukuki, gerekse ekonomik anlamda ortak hareket edilecek. Her türlü lojistik destek sağlanacak" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI DÜĞMEYE BASTI

Terör örgütleri YPG/PYD'nin tasfiyesine ilişkin önemli bir gelişme de yaşanıyor. Suriye yönetiminin hava kuvvetlerini aktive etmek için düğmeye bastığı ve 10-15 gün içinde sürecin tamamlanacağı bildirildi.

Bu hayata geçtiğinde YPG/PYD üzerine güçlü bir şekilde gidileceği belirtiliyor.