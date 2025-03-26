Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG boykotuna tepki: 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TOGG'a boykot çağrısı yapan CHP'ye tepki gösterdi. Yerli ve milli markaları faşizan siyasete yem etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Ekonomiden demokrasiye milletin tüm kazanımlarına saldıranlar kaybedecek. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemiz son 23 yılda elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda.

"TOGG'U FAŞİZAN SİYASETE YEM ETMEYİZ"

Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Ekonomiden demokrasiye milletin tüm kazanımlarına saldıranlar, eninde sonunda kaybedecektir. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz.

"YÜKSEK TEKNOLOJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ"

Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Milli teknoloji hamlemizle geleceğe hazırız. ARGE ve tasarım merkezleri ile Türkiye'nin inovasyon merkezlerini sıfırdan kurduk. Yüksek teknolojide AR-GE ve yerli üretim kapasitesini artıracak ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız."