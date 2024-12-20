Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye övgüsüne cevap! 'Doğru söze ne denir'

20 Aralık 2024 13:59 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde kendisi ve Türkiye ile ilgili övgülerini yorumladı. Söz konusu ifadelerin Trump'ın önümüzdeki aylarda Türkiye'ye bakışını özetlediğini belirtirken, Trump'ın "Suriye'de olacakların anahtarı Türkiye'dir" sözü için de "Doğru söze ne denir" yorumunu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalarda, ABD'de başkanlığa yeniden seçilen ve ocak ayında Beyaz Saray'a çıkması beklenen Donald Trump'ın Suriye'deki son durum üzerinden kendisi Türkiye'nin bölgedeki politikasına ilişkin övgülerini değerlendirdi.

MUHALEFETE GÖNDERME

Söz konusu ifadelerin Trump'ın önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye’ye bakışını özetlediğini belirten Erdoğan "Türkiye’nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar" dedi.

"TÜRKİYE, TÜRDKİYE'DEN BÜYÜKTÜR"

Türkiye’nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkesin yazıp çizdiğini belirten Erdoğan, "Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz. Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz" diye konuştu.

"TÜRK BEKLENENDİR" CÜMLESİ ÖYLESİNE KURULMADI

Şam’daki Türk büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan "Orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. Türk beklenendir, sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye’nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük" ifadelerini kullandı.

"TRUMP PRAGMATİK BİR SİYASETÇİ"

Trump'ın da aslında bir durum tespiti yaparak Türkiye'nin gücü ve etkinliğinin altını çizdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız."