Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ticarette hedefimiz 5 milyar dolar

11 Ekim 2024 17:34 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:47

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan iş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaretin 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, yeni hedefin 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Erdoğan​'ın açıklamaları şöyle:

"Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirme gayretindeyiz. Bölgede istikrar ve refahın sürmesi için Sırbistan​ ile çalışıyor, bunu yaparken güçlü ekonomiler inşa ediyoruz. Sırbistan Vucic'in liderliğinde ekonomide ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan'ın ekonomik yükselişini yakından takip ediyoruz. 2023'te bölgeye yönelik yabancı yatırımların yüzde 60'ından fazlasının 4,5 milyar avro ile Sırbistan'a yapılmış olması bu nedenle şaşırtıcı değil. Ekonomik ve ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçen senenin rakamını yakalamamız güçlenen ivmenin işaretidir. Bizim asıl hedefimiz 5 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için gayretimizi sürdürüyoruz.

Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı. Firmalarımız yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz ise 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. Fabrikalarımızın sayısı ise 20'nin üzerinde. Bu başarıların elde edilmesinde değerli dostum Vucic'in büyük katkıları bulunuyor. Bu samimi ve güçlü desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum.

"TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Bugün Vucic ile görüşmelerimizde iş dünyamıza nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı enine boyuna değerlendirdik. Türkiye ile Sırbistan iş çevreleri arasında geniş bir iş birliği imkanı olduğu hususunda mutabıkız. Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirmek için daha fazla çalışacağız. Sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında önemli potansiyele sahibiz. Bu alanlardan daha çok faydalanmalıyız. Özellikle savunma sanayiine "