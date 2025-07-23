Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedefimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı. Erdoğan, "Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedefimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:11

, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedefimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre'de "Manda ve himaye kabul olunamaz" ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedefimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz

VATAN VE BAYRAK SEVGİMİZİN SEMBOLÜ

Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedefimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Yüzyılı Ekonomi Reform Programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
AK Parti'den KAAN mesajı: Türkiye Yüzyılı'nın büyük gururlarından...
AK Parti'den seçimler için yeni reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam"
ETİKETLER
#türkiye yüzyılı
#cumhurbaşkanı erdoğan
#atatürk
#bağımsızlık
#milli mücadele
#Erzurum Kongresi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.